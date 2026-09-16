« Si je pense être le meilleur joueur du monde ? Avec Jannik Sinner blessé et Carlos Alcaraz qui revient de blessure après quatre mois… en ce moment, à l’heure actuelle, probablement oui », a déclaré Alexander Zverev après son sacre à l’US Open.
Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’ancien numéro 4 mondial Greg Rusedski a réagi à cette déclaration de l’Allemand, en allant plutôt dans son sens.
« On ne peut jouer que contre ceux qui sont là. Les chiffres et les résultats – deux tournois du Grand Chelem remportés, une finale et une demi‐finale – voilà ce qui définit cette année de Zverev. Sinner a été incroyable en Masters 1000. Incroyable. Mais la santé, c’est la richesse. Peu importe que les autres soient là ou non. Zverev subissait la pression de gagner lorsqu’il a remporté Roland‐Garros. On attendait de lui qu’il remporte l’US Open en tant que tête de série numéro un. Et il a encore rempli sa mission. Donc pour moi, oui, Sinner est le numéro un mondial, mais si l’on se base sur le tennis et les résultats dans les tournois du Grand Chelem, c’est lui [Zverev] qui est le meilleur joueur de la planète dans ces tournois. C’est là que se définit l’excellence. Il est très rare qu’un joueur qui remporte deux tournois majeurs la même année ne soit pas numéro un mondial. »
Publié le mercredi 16 septembre 2026 à 10:14