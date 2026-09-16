« Si je pense être le meilleur joueur du monde ? Avec Jannik Sinner blessé et Carlos Alcaraz qui revient de bles­sure après quatre mois… en ce moment, à l’heure actuelle, proba­ble­ment oui », a déclaré Alexander Zverev après son sacre à l’US Open.

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski a réagi à cette décla­ra­tion de l’Allemand, en allant plutôt dans son sens.

« On ne peut jouer que contre ceux qui sont là. Les chiffres et les résul­tats – deux tour­nois du Grand Chelem remportés, une finale et une demi‐finale – voilà ce qui définit cette année de Zverev. Sinner a été incroyable en Masters 1000. Incroyable. Mais la santé, c’est la richesse. Peu importe que les autres soient là ou non. Zverev subis­sait la pres­sion de gagner lorsqu’il a remporté Roland‐Garros. On atten­dait de lui qu’il remporte l’US Open en tant que tête de série numéro un. Et il a encore rempli sa mission. Donc pour moi, oui, Sinner est le numéro un mondial, mais si l’on se base sur le tennis et les résul­tats dans les tour­nois du Grand Chelem, c’est lui [Zverev] qui est le meilleur joueur de la planète dans ces tour­nois. C’est là que se définit l’excellence. Il est très rare qu’un joueur qui remporte deux tour­nois majeurs la même année ne soit pas numéro un mondial. »