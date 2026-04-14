Nouveau coach du Français, Giovanni Mpetshi Perricard, Greg Rusedski n’a pas pour autant aban­donné son podcast, Off Court with Greg, dans lequel il est récem­ment revenu sur la finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo et la victoire de Jannik Sinner contre Carlos Alcaraz.

Et pour l’an­cien joueur britan­nique, l’Espagnol n’a peut‐être pas aussi bien préparé ce tournoi que son grand rival italien.

« Il était extrê­me­ment concentré après sa rupture avec Juan Carlos Ferrero, et il a enchaîné les victoires. Je crois qu’il a enchaîné 16 matchs d’affilée, puis il a connu un petit passage à vide depuis et n’est plus le même joueur. J’étais à Monte‐Carlo la semaine dernière et Sinner s’est mis à s’entraîner le jeudi avant le tournoi, mais Carlos n’est arrivé que le samedi. On pour­rait dire que la prépa­ra­tion de Jannik était un peu meilleure que celle d’Alcaraz. A‑t‐il besoin de plus de repos ? A‑t‐il besoin de jouer davan­tage ? C’est là qu’il doit trouver le bon équi­libre avec son équipe. »