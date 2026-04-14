Nouveau coach du Français, Giovanni Mpetshi Perricard, Greg Rusedski n’a pas pour autant abandonné son podcast, Off Court with Greg, dans lequel il est récemment revenu sur la finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo et la victoire de Jannik Sinner contre Carlos Alcaraz.
Et pour l’ancien joueur britannique, l’Espagnol n’a peut‐être pas aussi bien préparé ce tournoi que son grand rival italien.
« Il était extrêmement concentré après sa rupture avec Juan Carlos Ferrero, et il a enchaîné les victoires. Je crois qu’il a enchaîné 16 matchs d’affilée, puis il a connu un petit passage à vide depuis et n’est plus le même joueur. J’étais à Monte‐Carlo la semaine dernière et Sinner s’est mis à s’entraîner le jeudi avant le tournoi, mais Carlos n’est arrivé que le samedi. On pourrait dire que la préparation de Jannik était un peu meilleure que celle d’Alcaraz. A‑t‐il besoin de plus de repos ? A‑t‐il besoin de jouer davantage ? C’est là qu’il doit trouver le bon équilibre avec son équipe. »
Publié le mardi 14 avril 2026 à 15:15