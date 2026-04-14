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Rusedski : « Sinner était mieux préparé qu’Alcaraz. J’étais à Monte‐Carlo la semaine dernière et Jannik a commencé à s’en­traîner le jeudi avant le tournoi, tandis que Carlos n’est arrivé que le samedi »

Par
Thomas S
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Nouveau coach du Français, Giovanni Mpetshi Perricard, Greg Rusedski n’a pas pour autant aban­donné son podcast, Off Court with Greg, dans lequel il est récem­ment revenu sur la finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo et la victoire de Jannik Sinner contre Carlos Alcaraz. 

Et pour l’an­cien joueur britan­nique, l’Espagnol n’a peut‐être pas aussi bien préparé ce tournoi que son grand rival italien. 

« Il était extrê­me­ment concentré après sa rupture avec Juan Carlos Ferrero, et il a enchaîné les victoires. Je crois qu’il a enchaîné 16 matchs d’affilée, puis il a connu un petit passage à vide depuis et n’est plus le même joueur. J’étais à Monte‐Carlo la semaine dernière et Sinner s’est mis à s’entraîner le jeudi avant le tournoi, mais Carlos n’est arrivé que le samedi. On pour­rait dire que la prépa­ra­tion de Jannik était un peu meilleure que celle d’Alcaraz. A‑t‐il besoin de plus de repos ? A‑t‐il besoin de jouer davan­tage ? C’est là qu’il doit trouver le bon équi­libre avec son équipe. »

Publié le mardi 14 avril 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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