Consultant pour Amazon Prime, l’ancien 4e joueur mondial, Greg Rusedski, se montre assez sévère sur le prochain retour de Roger Federer qui devrait intervenir à l’Open d’Australie si celui-ci n’est pas annulé. Le Canadien semble penser que l’homme aux 20 titres du Grand Chelem est désormais trop vieux pour rivaliser avec les joueurs en place.

« Pour moi, il regarde Wimbledon, il pense qu’il peut le gagner à nouveau, et l’or olympique, la seule chose qu’il n’a pas fait dans sa carrière. Peut-il bien jouer ? Bien sûr qu’il le peut. Peut-il gagner des slams ? Je ne suis pas si sûr. Cette balle de match contre Djokovic à Wimbledon 2019 sera très difficile à gérer. C’était sa seule chance de gagner 21 tournois du Grand Chelem et nous attendons de voir s’il peut retourner en finale. La prochaine génération à venir est forte et que peut apporter Roger à l’âge de 39 ans ? Quand il est revenu de sa dernière grosse blessure, il a eu une nouvelle raquette et un gros changement dans son revers, ce qui l’a aidé à revenir au sommet. Il ne peut pas trop changer maintenant, mais il pensera qu’il a une chance de gagner Wimbledon une fois de plus », a déclaré un Rusedski bien pessimiste sur le sort du Suisse.