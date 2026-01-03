Alors que Nick Kyrgios attend une invitation pour l’Open d’Australie, l’ancien numéro 4 mondial Greg Rusedski a abordé le sujet dans dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365.
« Je ne lui donnerai pas. Il doit obtenir des résultats phénoménaux. Une victoire à Brisbane. Aller loin ou atteindre les quarts ou les demi‐finales pendant la préparation. Il faut considérer tous ces joueurs australiens prometteurs et leur donner l’occasion de jouer. Il attire les foules dans les stades, mais il doit montrer qu’il est en forme et, d’après sa performance contre Sabalenka, il ne semble pas prêt à jouer au meilleur des cinq sets. »
Publié le samedi 3 janvier 2026 à 11:26