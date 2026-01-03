AccueilATPRusedski sur Kyrgios : "D'après sa performance contre Sabalenka, il ne semble...
Rusedski sur Kyrgios : « D’après sa perfor­mance contre Sabalenka, il ne semble pas prêt à jouer au meilleur des cinq sets. Je ne lui donnerai pas d’in­vi­ta­tion pour l’Open d’Australie »

Alors que Nick Kyrgios attend une invi­ta­tion pour l’Open d’Australie, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski a abordé le sujet dans dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365.

« Je ne lui donnerai pas. Il doit obtenir des résul­tats phéno­mé­naux. Une victoire à Brisbane. Aller loin ou atteindre les quarts ou les demi‐finales pendant la prépa­ra­tion. Il faut consi­dérer tous ces joueurs austra­liens promet­teurs et leur donner l’oc­ca­sion de jouer. Il attire les foules dans les stades, mais il doit montrer qu’il est en forme et, d’après sa perfor­mance contre Sabalenka, il ne semble pas prêt à jouer au meilleur des cinq sets. »

Publié le samedi 3 janvier 2026 à 11:26

