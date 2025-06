D’après les infor­ma­tions de Sky Sports, Jannik Sinner a pris la déci­sion très surpre­nante de se séparer de son prépa­ra­teur physique, Marco Panichi, et de son physio­thé­ra­peute, Ulises Badio, deux anciens colla­bo­ra­teurs de Novak Djokovic.

L’ancien numéro 4 mondial et consul­tant pour la télé­vi­sion britan­nique, Greg Rusedski, a exprimé son étonnement.

« Ce n’est pas le meilleur moment pour le numéro 1 mondial à l’ap­proche de Wimbledon. Jannik est l’un des joueurs les plus résis­tants et les plus solides menta­le­ment que j’ai jamais vus. Cela va‐t‐il fina­le­ment compro­mettre ses chances de remporter son premier titre à Wimbledon ? »

Not great timing for the world Number 1 leading into Wimbledon. Jannik is one of the most resi­lient and mentally tough players I have ever seen. Ultimately will this hurt his chances of winning his 1st Wimbledon ? https://t.co/jYQg4JYmZk