Dans le dernier épisode de son podcast « Off Court », dont les propos sont relayés par Tennis365, l’ancien numéro 4 mondial Greg Rusedski s’est exprimé sur la domination de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« Ils accomplissent des prouesses physiques et mentales qu’aucun autre joueur n’a jamais réalisées, dans un certain sens, car ils ne présentent aucune faiblesse. Quand on les regarde, on se demande : ‘Comment vais‐je réussir à les battre ?’ Et ils ne cessent de s’améliorer. Cela signifie donc que le reste du peloton doit également progresser. Quelqu’un doit les battre dans les tournois du Grand Chelem, et le seul à y être parvenu cette année est un certain Novak Djokovic. Et il n’en a battu qu’un seul (Alcaraz à l’Open d’Australie, ndlr) ; il faut les battre tous les uns après les autres. Bonne chance pour remporter un tournoi du Grand Chelem ! Il vous faudra un peu de chance. »
Publié le mercredi 24 décembre 2025 à 08:56