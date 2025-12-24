Dans le dernier épisode de son podcast « Off Court », dont les propos sont relayés par Tennis365, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski s’est exprimé sur la domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Ils accom­plissent des prouesses physiques et mentales qu’aucun autre joueur n’a jamais réali­sées, dans un certain sens, car ils ne présentent aucune faiblesse. Quand on les regarde, on se demande : ‘Comment vais‐je réussir à les battre ?’ Et ils ne cessent de s’amé­liorer. Cela signifie donc que le reste du peloton doit égale­ment progresser. Quelqu’un doit les battre dans les tour­nois du Grand Chelem, et le seul à y être parvenu cette année est un certain Novak Djokovic. Et il n’en a battu qu’un seul (Alcaraz à l’Open d’Australie, ndlr) ; il faut les battre tous les uns après les autres. Bonne chance pour remporter un tournoi du Grand Chelem ! Il vous faudra un peu de chance. »