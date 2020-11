L’ancien 4e joueur mondial Greg Rusedski est un consultant respecté et écouté outre-Manche. Il possède la double nationalité canadienne et britannique et il s’est exprimé sur le cas Andy Murray que tout le monde a envie de voir retrouver un niveau digne de son rang.

« J’adorerais que Murray puisse avoir un grand tournoi de Wimbledon l’année prochaine et j’espère qu’il y aura du public dans les gradins. Je sais qu’il a encore des problèmes avec sa hanche, donc il va être difficile de penser qu’il peut se battre pour le titre. Je pense néanmoins qu’il pourra peut-être atteindre la deuxième semaine de compétition, s’il est en bonne santé et avec peu d’usure sur les jambes, il pourrait même faire les demi-finales d’un Masters 1000. J’adorerais le voir à nouveau compétitif sur le court contre les meilleurs joueurs de tennis. Qui sait si Wimbledon pourrait être son dernier tournoi ? », s’est interrogé le finaliste de l’US Open 1997.