L’ex-joueur qui est aussi consultant pour la BBC s’est exprimé sur Tennis.com au sujet du Covid-19 et ceci afin sûrement de rassurer le plus grand nombre avant que la reprise ne débute : « Seul le golf peut être un sport plus sûr que le tennis dans la mesure où la transmission du virus est concernée. Tant que vous jouez sans public, il n’y a aucune raison pour que vous ne participiez pas officiellement à des tournois de tennis » a expliqué Greg.

Il pense même, que cette situation peut être un vrai plus pour la popularité du tennis : « Je pense que les audiences à la télévision ont être très bonnes, tout le monde attend le retour, et il se peut aussi que de nouveaux fans soient attirés par le tennis à l’avenir »