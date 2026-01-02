En 2021, Novak Djokovic était à un match de réaliser le même exploit que Rod Laver, vainqueur des quatre tournois du Grand Chelem en 1969.
Carlos Alcaraz ou Jannik peuvent‐ils y parvenir en 2026 ? Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’ancien numéro 4 mondial Greg Rusedski mise plutôt sur l’Italien.
« Est‐ce que je pense que Sinner va remporter le Grand Chelem calendaire ? Je ne pense pas, non. Mais s’il gagne en Australie, où il est le grand favori, puis à Roland‐Garros, alors nous en parlerons tous. Si quelqu’un peut y arriver, c’est bien Jannik. Il garde un excellent souvenir de l’Australie en début d’année, mais pourra‐t‐il rebondir et remporter Roland‐Garros ? C’est la grande question. Il y a aussi Carlos Alcaraz, où va‐t‐il se situer ? Il y a beaucoup d’interrogations à l’approche de la saison, mais Sinner continue de s’améliorer. »
