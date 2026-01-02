AccueilATPRusedski tranche entre Alcaraz et Sinner : "Si quelqu'un peut réaliser le...
ATP

Rusedski tranche entre Alcaraz et Sinner : « Si quel­qu’un peut réaliser le Grand Chelem calen­daire, c’est bien lui »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

1150

En 2021, Novak Djokovic était à un match de réaliser le même exploit que Rod Laver, vain­queur des quatre tour­nois du Grand Chelem en 1969. 

Carlos Alcaraz ou Jannik peuvent‐ils y parvenir en 2026 ? Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski mise plutôt sur l’Italien. 

« Est‐ce que je pense que Sinner va remporter le Grand Chelem calen­daire ? Je ne pense pas, non. Mais s’il gagne en Australie, où il est le grand favori, puis à Roland‐Garros, alors nous en parle­rons tous. Si quel­qu’un peut y arriver, c’est bien Jannik. Il garde un excellent souvenir de l’Australie en début d’année, mais pourra‐t‐il rebondir et remporter Roland‐Garros ? C’est la grande ques­tion. Il y a aussi Carlos Alcaraz, où va‐t‐il se situer ? Il y a beau­coup d’in­ter­ro­ga­tions à l’ap­proche de la saison, mais Sinner continue de s’améliorer. »

Publié le vendredi 2 janvier 2026 à 08:42

Article précédent
Mischa Zverev, très honnête sur Djokovic : « Avec Novak, on commence malgré tout à sentir qu’il manque quelque chose. Alcaraz et Sinner sont devant, puis vient Sascha, et ensuite, on ne sait pas vrai­ment qui suit »
Article suivant
Sabalenka prévient Kyrgios : « Je pense que pour la revanche, nous trou­ve­rons un format diffé­rent, car avant le match, je ne m’étais pas rendue compte que je devais moi aussi m’adapter avec mon côté de court plus petit »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.