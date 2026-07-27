Accueil ATP

Rusedski très pessi­miste pour Alcaraz : « D’après ce que j’ai vu dans cette vidéo, je ne pense pas qu’il jouera l’US Open »

Par
Thomas S
-
3587
Screenshot

Le 10 juillet dernier, Carlos Alcaraz diffu­sait une série de photos et de vidéos sur son compte Instagram où l’on pouvait le voir s’en­traîner avec beau­coup de prudence. 

Si cette publi­ca­tion avait pour but de donner des nouvelles de sa bles­sure au poignet et de rassurer les fans, c’est fina­le­ment l’in­verse qui s’est produit.

Car après l’in­quié­tude de Boris Becker, c’est au tout de Greg Rusedski de se montrer pessi­miste sur la parti­ci­pa­tion de l’Espagnol à l’US Open. 

« Ce tournoi de 12 jours à Cincinnati pour­rait en fait lui être béné­fique, car il pourra profiter de quelques pauses supplé­men­taires entre les matchs, mais cela reste une grande inconnue. Ce n’est pas comme si on dispu­tait un tournoi du Grand Chelem au meilleur des trois sets. Pour les femmes, c’est un peu plus facile : quand on parti­cipe à un Grand Chelem, c’est comme une semaine normale, avec un jour de repos garanti chaque semaine, et les matchs se jouent au meilleur des trois sets. Passer au meilleur des cinq sets est diffi­cile pour les hommes. D’après ce que j’ai vu dans cette première vidéo, je ne pense pas qu’il jouera à l’US Open, mais nous avons besoin de lui dans notre sport et nous verrons bien. À Cincinnati, croi­sons les doigts pour qu’il soit de retour, car Carlos nous manque. J’espère vrai­ment qu’il sera de retour à Cincinnati et en bonne santé. »

Publié le lundi 27 juillet 2026 à 16:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥