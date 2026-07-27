Le 10 juillet dernier, Carlos Alcaraz diffusait une série de photos et de vidéos sur son compte Instagram où l’on pouvait le voir s’entraîner avec beaucoup de prudence.
Si cette publication avait pour but de donner des nouvelles de sa blessure au poignet et de rassurer les fans, c’est finalement l’inverse qui s’est produit.
Car après l’inquiétude de Boris Becker, c’est au tout de Greg Rusedski de se montrer pessimiste sur la participation de l’Espagnol à l’US Open.
« Ce tournoi de 12 jours à Cincinnati pourrait en fait lui être bénéfique, car il pourra profiter de quelques pauses supplémentaires entre les matchs, mais cela reste une grande inconnue. Ce n’est pas comme si on disputait un tournoi du Grand Chelem au meilleur des trois sets. Pour les femmes, c’est un peu plus facile : quand on participe à un Grand Chelem, c’est comme une semaine normale, avec un jour de repos garanti chaque semaine, et les matchs se jouent au meilleur des trois sets. Passer au meilleur des cinq sets est difficile pour les hommes. D’après ce que j’ai vu dans cette première vidéo, je ne pense pas qu’il jouera à l’US Open, mais nous avons besoin de lui dans notre sport et nous verrons bien. À Cincinnati, croisons les doigts pour qu’il soit de retour, car Carlos nous manque. J’espère vraiment qu’il sera de retour à Cincinnati et en bonne santé. »
Publié le lundi 27 juillet 2026 à 16:16