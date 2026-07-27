Le 10 juillet dernier, Carlos Alcaraz diffu­sait une série de photos et de vidéos sur son compte Instagram où l’on pouvait le voir s’en­traîner avec beau­coup de prudence.

Si cette publi­ca­tion avait pour but de donner des nouvelles de sa bles­sure au poignet et de rassurer les fans, c’est fina­le­ment l’in­verse qui s’est produit.

Car après l’in­quié­tude de Boris Becker, c’est au tout de Greg Rusedski de se montrer pessi­miste sur la parti­ci­pa­tion de l’Espagnol à l’US Open.

« Ce tournoi de 12 jours à Cincinnati pour­rait en fait lui être béné­fique, car il pourra profiter de quelques pauses supplé­men­taires entre les matchs, mais cela reste une grande inconnue. Ce n’est pas comme si on dispu­tait un tournoi du Grand Chelem au meilleur des trois sets. Pour les femmes, c’est un peu plus facile : quand on parti­cipe à un Grand Chelem, c’est comme une semaine normale, avec un jour de repos garanti chaque semaine, et les matchs se jouent au meilleur des trois sets. Passer au meilleur des cinq sets est diffi­cile pour les hommes. D’après ce que j’ai vu dans cette première vidéo, je ne pense pas qu’il jouera à l’US Open, mais nous avons besoin de lui dans notre sport et nous verrons bien. À Cincinnati, croi­sons les doigts pour qu’il soit de retour, car Carlos nous manque. J’espère vrai­ment qu’il sera de retour à Cincinnati et en bonne santé. »