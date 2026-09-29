En n’ayant battu que deux joueurs du top 10 en 2026 (Taylor Fritz en quarts de finale de Wimbledon et Ben Shelton en finale de l’US Open), Alexander Zverev a remporté à Roland‐Garros et l’US Open ses deux premiers titres en Grand Chelem.
Alors que certains observateurs ou fans de tennis soulignent, sans doute à juste titre, que l’Allemand a profité des pépins physiques de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, l’ancien numéro 4 mondial Greg Rusedski a pris la défense du numéro 2 mondial.
« L’argument avancé est que, lors des tournois du Grand Chelem qu’il a remportés, il n’a pas eu à battre Sinner ni Alcaraz. C’est une absurdité. Il faut remporter sept matchs. On ne remporte pas un Grand Chelem par hasard. Et Zverev, lors de ces deux tournois du Grand Chelem, avait les attentes et la possibilité de les remporter. De plus, il a atteint la finale à Wimbledon. Ainsi, lorsque nous arriverons en Australie pour entamer la nouvelle année, ce sera une lutte à trois, et Zverev est le bienvenu dans la fête », a estimé le consultant britannique dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par OA Sport.
Publié le mardi 29 septembre 2026 à 17:38