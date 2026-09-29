En n’ayant battu que deux joueurs du top 10 en 2026 (Taylor Fritz en quarts de finale de Wimbledon et Ben Shelton en finale de l’US Open), Alexander Zverev a remporté à Roland‐Garros et l’US Open ses deux premiers titres en Grand Chelem.

Alors que certains obser­va­teurs ou fans de tennis soulignent, sans doute à juste titre, que l’Allemand a profité des pépins physiques de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski a pris la défense du numéro 2 mondial.

« L’argument avancé est que, lors des tour­nois du Grand Chelem qu’il a remportés, il n’a pas eu à battre Sinner ni Alcaraz. C’est une absur­dité. Il faut remporter sept matchs. On ne remporte pas un Grand Chelem par hasard. Et Zverev, lors de ces deux tour­nois du Grand Chelem, avait les attentes et la possi­bi­lité de les remporter. De plus, il a atteint la finale à Wimbledon. Ainsi, lorsque nous arri­ve­rons en Australie pour entamer la nouvelle année, ce sera une lutte à trois, et Zverev est le bien­venu dans la fête », a estimé le consul­tant britan­nique dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par OA Sport.