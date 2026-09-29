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Rusedski : « Zverev n’a pas eu à battre Alcaraz et Sinner pour remporter Roland‐Garros et l’US Open, mais on ne gagne pas un Grand Chelem par hasard. Ce sera une lutte à trois en Australie »

Par
Baptiste Mulatier
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En n’ayant battu que deux joueurs du top 10 en 2026 (Taylor Fritz en quarts de finale de Wimbledon et Ben Shelton en finale de l’US Open), Alexander Zverev a remporté à Roland‐Garros et l’US Open ses deux premiers titres en Grand Chelem. 

Alors que certains obser­va­teurs ou fans de tennis soulignent, sans doute à juste titre, que l’Allemand a profité des pépins physiques de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski a pris la défense du numéro 2 mondial. 

« L’argument avancé est que, lors des tour­nois du Grand Chelem qu’il a remportés, il n’a pas eu à battre Sinner ni Alcaraz. C’est une absur­dité. Il faut remporter sept matchs. On ne remporte pas un Grand Chelem par hasard. Et Zverev, lors de ces deux tour­nois du Grand Chelem, avait les attentes et la possi­bi­lité de les remporter. De plus, il a atteint la finale à Wimbledon. Ainsi, lorsque nous arri­ve­rons en Australie pour entamer la nouvelle année, ce sera une lutte à trois, et Zverev est le bien­venu dans la fête », a estimé le consul­tant britan­nique dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par OA Sport.

Publié le mardi 29 septembre 2026 à 17:38

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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