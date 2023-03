La finale d’Indian Wells 2022 fut assez spéciale. Touché à la cheville, Taylor Fritz avait failli ne pas jouer tandis que Rafael Nadal souf­frait d’une fissure à une côte. Sous infil­tra­tion, l’Américain avait fina­le­ment remporté le plus beau titre de sa carrière.

Lors d’une inter­view accordée à l’ATP avant le quart de finale de son joueur contre Carlos Alcaraz à Miami, Michael Russell est revenu sur ce moment.

« La chose la plus têtue qu’il ait jamais faite, c’est de jouer la finale d’Indian Wells contre Nadal alors qu’il ne pouvait même pas marcher. C’est parce que, d’après ce qu’il ressen­tait et ce qu’il nous expli­quait, c’était la douleur la plus atroce qu’il ait jamais ressentie dans sa vie. Nous ne voulions pas qu’il subisse une bles­sure qui aurait mis fin à sa carrière, à sa qualité de vie. Il a insisté pour jouer et, évidem­ment, on sait ce qui s’est passé ensuite », a raconté le coach de l’ac­tuel 10e mondial.