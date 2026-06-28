Lors d’une interview accordée à Tennis365, Casper Ruud a reconnu ne pas avoir anticipé l’arrivée de deux nouveaux phénomènes tels que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner après les retraites de Roger Federer et Rafael Nadal.
« Je me souviens avoir dit il y a quelques années que lorsque Federer, Nadal et Djokovic retireraient, la voie serait plus ouverte pour que d’autres puissent gagner, mais j’avais manifestement tort. Sinner et Alcaraz ont commencé à remporter leurs premiers titres et ont dominé les tournois du Grand Chelem. Mais bon, je pense que lorsque j’ai dit cela, Alcaraz et Sinner ne s’étaient pas encore vraiment imposés comme les grands noms qu’ils sont aujourd’hui, et personne ne pouvait peut‐être prévoir cela à ce moment‐là. Mais ils étaient là pour prendre ces places, et à juste titre. Mais si, pour une raison ou une autre, ils ne parviennent pas à se qualifier pour la deuxième semaine, ou s’ils ne parviennent pas à atteindre les derniers tours des tournois du Grand Chelem, alors oui, des places se libéreront et de nouveaux noms pourraient bien aller loin dans la compétition. Et c’est passionnant. »
Publié le dimanche 28 juin 2026 à 12:09