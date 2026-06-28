Lors d’une inter­view accordée à Tennis365, Casper Ruud a reconnu ne pas avoir anti­cipé l’ar­rivée de deux nouveaux phéno­mènes tels que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner après les retraites de Roger Federer et Rafael Nadal.

« Je me souviens avoir dit il y a quelques années que lorsque Federer, Nadal et Djokovic reti­re­raient, la voie serait plus ouverte pour que d’autres puissent gagner, mais j’avais mani­fes­te­ment tort. Sinner et Alcaraz ont commencé à remporter leurs premiers titres et ont dominé les tour­nois du Grand Chelem. Mais bon, je pense que lorsque j’ai dit cela, Alcaraz et Sinner ne s’étaient pas encore vrai­ment imposés comme les grands noms qu’ils sont aujourd’hui, et personne ne pouvait peut‐être prévoir cela à ce moment‐là. Mais ils étaient là pour prendre ces places, et à juste titre. Mais si, pour une raison ou une autre, ils ne parviennent pas à se quali­fier pour la deuxième semaine, ou s’ils ne parviennent pas à atteindre les derniers tours des tour­nois du Grand Chelem, alors oui, des places se libé­re­ront et de nouveaux noms pour­raient bien aller loin dans la compé­ti­tion. Et c’est passionnant. »