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Ruud admet qu’Alcaraz et Sinner lui ont fait changer d’avis : « J’avais tort »

Par
Baptiste Mulatier
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Lors d’une inter­view accordée à Tennis365, Casper Ruud a reconnu ne pas avoir anti­cipé l’ar­rivée de deux nouveaux phéno­mènes tels que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner après les retraites de Roger Federer et Rafael Nadal. 

« Je me souviens avoir dit il y a quelques années que lorsque Federer, Nadal et Djokovic reti­re­raient, la voie serait plus ouverte pour que d’autres puissent gagner, mais j’avais mani­fes­te­ment tort. Sinner et Alcaraz ont commencé à remporter leurs premiers titres et ont dominé les tour­nois du Grand Chelem. Mais bon, je pense que lorsque j’ai dit cela, Alcaraz et Sinner ne s’étaient pas encore vrai­ment imposés comme les grands noms qu’ils sont aujourd’hui, et personne ne pouvait peut‐être prévoir cela à ce moment‐là. Mais ils étaient là pour prendre ces places, et à juste titre. Mais si, pour une raison ou une autre, ils ne parviennent pas à se quali­fier pour la deuxième semaine, ou s’ils ne parviennent pas à atteindre les derniers tours des tour­nois du Grand Chelem, alors oui, des places se libé­re­ront et de nouveaux noms pour­raient bien aller loin dans la compé­ti­tion. Et c’est passionnant. »

Publié le dimanche 28 juin 2026 à 12:09

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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