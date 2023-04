Casper Ruud est peut‐être timide sur le court, en coulisses, il exprime souvent ses idées même si elles ne sont pas conventionnelles.

Interrogé au sujet du retour des joueurs russes et biélo­russes à Wimbledon, il a au cette réponse très claire.

« Ce n’est pas leur faute là où ils sont nés. Wimbledon est l’un des tour­nois les plus impor­tants et les plus histo­riques que nous ayons, donc c’est plutôt juste et agréable qu’ils puissent jouer à nouveau. » a expliqué Casper.

Des propos qui vont pas dans le même sens que celles d’une certaine Iga Swiatek.