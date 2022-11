Lors d’une confé­rence de presse à Quito, Casper Ruud a rendu hommage à Rafael Nadal, son idole de jeunesse avec qui il partage une tournée d’ex­hi­bi­tion en Amérique du Sud depuis quelques jours.

« On peut tout apprendre de Rafa, de n’im­porte quel type de coup, de sa menta­lité et de son profes­sion­na­lisme. Lorsque je suis arrivé au sein de son Académie (été 2018, ndlr) j’ai été surpris par l’in­ten­sité de chaque séance d’en­traî­ne­ment, et cela m’a aidé à augmenter l’in­ten­sité que je mets dans chaque pratique. L’équipe de Rafa et sa famille sont incroyables. Ils ont toujours été avec moi, et ils font un travail spec­ta­cu­laire avec les jeunes », a insisté le Norvégien.