Dans des propos relayés par tennisnet.com, Casper Ruud est revenu sur une rencontre qui a changé le cours de sa vie. En 2019, à Roland-Garros, le jeune Norvégien (21 ans) affronte et s’incline face à Roger Federer au troisième tour (6-3, 6-1, 7-6(8)).

Au-delà de cette expérience unique, ce match a eu des répercussions de long terme sur sa vie, comme il l’explique : « Après mon match contre Roger Federer à Roland-Garros en 2019, les gens ont commencé à me reconnaître davantage. En Norvège, tout le monde connaît Federer. Quand un jeune Norvégien joue contre quelqu’un aussi grand que Federer, il attire forcément l’attention. Néanmoins, les gens ne crient pas, ils ne me demandent pas de photos. Ils viennent simplement me féliciter pour ce que j’ai accompli et me souhaiter bonne chance. Ce n’est pas fou, c’est juste agréable. »

Une célébrité qui pourrait être qualifiée de saine qui n’a logiquement pas empêchée Casper Ruud de continuer sa progression. Ce dernier, aux alentours de la 60ème place mondiale au moment de Roland-Garros 2019, occupe aujourd’hui le 36ème rang à l’ATP.