Alors qu’il parti­ci­pait pour la toute première fois à la Laver Cup au sein de la Team Europe ce week‐end, à Boston, Casper Ruud s’est dit très impres­sionné par l’ova­tion du public pour Roger Federer lors­qu’il a été filmé dans les gradins de l’en­ceinte du TD Garden alors que le Norvégien était juste­ment en train de jouer.

Présent cette semaine à San Diego avant de prendre part au Masters 1000 d’Indian Wells, le 10e joueur mondial est revenu sur ce moment très parti­cu­lier : « Lorsque vous vivez une telle expé­rience, vous ne pouvez pas faire abstrac­tion de ces émotions. Comme je l’ai dit, c’est quelque chose qui m’a fait dresser les cheveux sur la tête. Pour moi, dans l’en­semble, c’était une expé­rience très agréable et j’étais très heureux de voir Roger de retour dans un stade. Même s’il n’a pas joué, il reste un élément très impor­tant du monde du tennis et de cet événe­ment. Il fait partie de ces personnes qui ont tout déclenché et qui ont permis que tout cela commence. Il mérite tous les applau­dis­se­ments et toutes les accla­ma­tions du public. »