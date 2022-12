Casper Ruud appa­raîtra dans la série‐documentaire Netflix sur les coulisses de la saison 2022. Le Norvégien a été filmé pendant Roland‐Garros, où il s’est incliné en finale contre Rafael Nadal. Il a raconté comment il avait vécu le « tour­nage » dans des propos rapportés par Punto de Break.

« Je suis impa­tient de le voir. Je n’ai pas emmené l’équipe de tour­nage dans toutes mes affaires privées, mes chambres d’hôtel et autres, j’ai essayé de rester profes­sionnel, je ne me sentais pas très à l’aise de les emmener partout. Certains joueurs l’ont fait et d’autres non, donc nous verrons un mélange de tout. Dans mon cas, ils m’ont suivi de près à Roland Garros, ce qui, je l’es­père, fera une bonne séquence. Il y a peut‐être des angles et des côtés de l’his­toire que je ne connais pas, alors j’ai hâte de voir la série. Elle a eu un impact impor­tant sur la Formule 1, sur la popu­la­rité de ce sport dans le monde, alors j’es­père qu’il pourra donner un coup de pouce au tennis. »

« Break Point », dont la première bande annonce est désor­mais dispo­nible, sortira sur Netflix le 13 janvier prochain.