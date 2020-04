Avant la suspension du circuit, Casper Ruud avait remporté son premier titre en carrière du côté de Buenos Aires puis disputé une autre finale à Santiago. Le Norvégien a atteint le 36e rang mondial (34e à son meilleur), faisant mieux que son père, Christian, qui a été 39e mondial en 1995. Le joueur de 21 ans s’est installé au sein de la Rafa Nadal Academy depuis 2018. Interrogé par le site Internet de l’ATP, le natif d’Oslo ne cache pas son admiration pour l’Espagnol : « Je serais heureux si les gens me considéraient comme une personne humble et un combattant. J’admire énormément Rafa et les gens le considèrent comme un joueur humble et un excellent combattant. Bien sûr, je n’essaie pas d’être comme lui, mais je regarde les choses que j’aime chez Rafa, comme avec Federer et Djokovic, et j’essaie de les apporter à mon propre jeu. »