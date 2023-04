Casper Ruud a confirmé le fait que sa stra­tégie en terme de program­ma­tion n’a pas été le bonne.

On rappelle qu’il avait continué à « jouer » fin 2022 puis­qu’il parti­ci­pait à la tournée de Rafael Nadal en Amérique du Sud. Si on rajoute à cela le fait qu’il est arrivé à l’Open d’Australie les mains dans les poches avant de prendre un vrai break, on comprend un peu le pour­quoi et le comment de son début de saison plutôt médiocre.

« J’ai décidé de conti­nuer à la fin de l’année 2022, de jouer ces tour­nois avec Nadal en Amérique du Sud et de faire une pré‐saison en février. Les choses n’ont pas fonc­tionné il faut l’ac­cepter mais main­te­nant je me sens mieux »