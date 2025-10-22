Impeccable pour ses débuts sur l’ATP 500 de Bâle (6−1, 7–6 face à Quentin Halys), trois jours après son titre sur le tournoi de Stockholm, Casper Ruud a été interrogé sur au sujet du calendrier qui fait beaucoup parler, notamment après la grave blessure d’Holger Rune, victime d’une rupture totale du tendon d’Achille.
Et le Norvégien a développé une théorie intéressante à propos de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« Le calendrier est très chargé, il est très difficile de passer d’un tournoi à l’autre sans avoir le temps d’assimiler ce qui s’est passé, nous poussons notre corps et notre esprit à leurs limites. Je pense que, dans mon cas, il était essentiel de prendre une pause pendant l’été. C’est ce qui me permet d’être en bonne condition aujourd’hui. Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont peut‐être disputé plus de 70 matchs cette année (74 pour l’Espagnol et seulement 49 pour l’Italien, suspendu trois mois du 9 février àau 4 mai, NDLR), mais je pense que c’est plus difficile pour les autres parce que nous ne gagnons pas autant qu’eux et qu’il est difficile de rebondir après une défaite chaque semaine. »
Publié le mercredi 22 octobre 2025 à 17:27