Impeccable pour ses débuts sur l’ATP 500 de Bâle (6−1, 7–6 face à Quentin Halys), trois jours après son titre sur le tournoi de Stockholm, Casper Ruud a été inter­rogé sur au sujet du calen­drier qui fait beau­coup parler, notam­ment après la grave bles­sure d’Holger Rune, victime d’une rupture totale du tendon d’Achille.

Et le Norvégien a déve­loppé une théorie inté­res­sante à propos de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Le calen­drier est très chargé, il est très diffi­cile de passer d’un tournoi à l’autre sans avoir le temps d’as­si­miler ce qui s’est passé, nous pous­sons notre corps et notre esprit à leurs limites. Je pense que, dans mon cas, il était essen­tiel de prendre une pause pendant l’été. C’est ce qui me permet d’être en bonne condi­tion aujourd’hui. Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont peut‐être disputé plus de 70 matchs cette année (74 pour l’Espagnol et seule­ment 49 pour l’Italien, suspendu trois mois du 9 février àau 4 mai, NDLR), mais je pense que c’est plus diffi­cile pour les autres parce que nous ne gagnons pas autant qu’eux et qu’il est diffi­cile de rebondir après une défaite chaque semaine. »