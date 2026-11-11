En cette fin de saison, une véri­table valse des entraî­neurs s’est amorcée chez les cadors du circuit. Juan Carlos Ferrero a rejoint l’équipe de Ben Shelton, quand Magnus Norman est venu garnir les rangs du staff de Jannik Sinner, orphelin de Darren Cahill.

Casper Ruud a lui aussi opéré un chan­ge­ment dans son team, avec l’ar­rivée de David Ferrer pour la saison 2027. Un joli point de chute pour l’an­cien numéro trois mondial, après la fin immi­nente de son expé­rience de capi­taine en Coupe Davis avec l’Espagne.

Très enthou­siaste à l’idée d’ou­vrir un nouveau chapitre dans sa carrière, le Norvégien en a livré un peu plus sur ses attentes. Visiblement, le triple fina­liste en Grand Chelem voit très grand pour les prochaines années.

« J’ai vrai­ment hâte de travailler avec David Ferrer. Il a un sens du jeu fantas­tique et son éthique de travail est égale­ment impres­sion­nante, ce qui va être extrê­me­ment impor­tant pour moi. J’espère pouvoir réin­té­grer le top 10 très rapi­de­ment et, surtout, me quali­fier pour les Finales ATP à Turin l’année prochaine, ce qui est un objectif majeur. J’y ai déjà parti­cipé à plusieurs reprises et, pour de nombreux joueurs, c’est l’un des plus grands objec­tifs de la saison. J’espère et je crois que David pourra tirer le meilleur de moi en tant que joueur dans les années à venir, et je dois égale­ment dire que la possi­bi­lité de remporter des tour­nois du Grand Chelem est toujours là. Je veux m’y essayer sérieu­se­ment pendant les 5, 6 ou 7 prochaines années. Je veux voir si je peux remporter un tournoi du Grand Chelem, même si ce serait un peu plus tard que ce qui est habi­tuel­le­ment le cas pour un joueur de tennis », a précisé l’ac­tuel 18e mondial dans les colonnes de Bolavip.