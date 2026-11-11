En cette fin de saison, une véritable valse des entraîneurs s’est amorcée chez les cadors du circuit. Juan Carlos Ferrero a rejoint l’équipe de Ben Shelton, quand Magnus Norman est venu garnir les rangs du staff de Jannik Sinner, orphelin de Darren Cahill.
Casper Ruud a lui aussi opéré un changement dans son team, avec l’arrivée de David Ferrer pour la saison 2027. Un joli point de chute pour l’ancien numéro trois mondial, après la fin imminente de son expérience de capitaine en Coupe Davis avec l’Espagne.
Très enthousiaste à l’idée d’ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière, le Norvégien en a livré un peu plus sur ses attentes. Visiblement, le triple finaliste en Grand Chelem voit très grand pour les prochaines années.
« J’ai vraiment hâte de travailler avec David Ferrer. Il a un sens du jeu fantastique et son éthique de travail est également impressionnante, ce qui va être extrêmement important pour moi. J’espère pouvoir réintégrer le top 10 très rapidement et, surtout, me qualifier pour les Finales ATP à Turin l’année prochaine, ce qui est un objectif majeur. J’y ai déjà participé à plusieurs reprises et, pour de nombreux joueurs, c’est l’un des plus grands objectifs de la saison. J’espère et je crois que David pourra tirer le meilleur de moi en tant que joueur dans les années à venir, et je dois également dire que la possibilité de remporter des tournois du Grand Chelem est toujours là. Je veux m’y essayer sérieusement pendant les 5, 6 ou 7 prochaines années. Je veux voir si je peux remporter un tournoi du Grand Chelem, même si ce serait un peu plus tard que ce qui est habituellement le cas pour un joueur de tennis », a précisé l’actuel 18e mondial dans les colonnes de Bolavip.
Publié le mercredi 11 novembre 2026 à 09:34