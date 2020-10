Casper Ruud s’entraîne à la Rafa Nadal Academy depuis septembre 2018. Il a eu le temps de l’observer et souligne dans une interview accordée à Nettavisen le changement de comportement de Nadal lorsqu’il entre sur un court.

« Rafael Nadal est une personne extrêmement différente en dehors du court. Sur le terrain, il est à la fois intrépide et un peu impitoyable envers les adversaires. On pourrait presque penser qu’il aime les déranger avec le jeu qu’il joue.Mais en dehors du terrain, il est extrêmement calme, et une personne normale et humble. C’est un peu comme s’il allumait simplement l’interrupteur et qu’il était une personne différente quand il entrait sur un court de tennis, donc ça a été amusant pour moi de faire l’expérience et de voir ça », a constaté le Norvégien.