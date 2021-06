Casper Ruud joue ce lundi son premier tour au tournoi de Majorque où il est opposé à Gilles Simon. Le Norvégien, très perfor­mant sur terre battue, essaiera d’être aussi compé­titif sur gazon. Lui qui s’en­traine souvent à l’aca­démie de Rafael Nadal est impres­sionné par le palmarès de l’Espagnol. Evidemment, il l’est aussi par celui de Novak Djokovic et Roger Federer. Il a affirmé auprès de nos confrères de AS que ces trois cham­pions font partie des plus grands spor­tifs de tous les temps.

« C’est une ques­tion très diffi­cile, car chacun des trois a des argu­ments pour dire qu’il est le meilleur. Ce que Nadal a fait est spécial, car gagner treize fois dans un tournoi comme Roland Garros est incroyable. Ils sont tous trois très bons, et font partie des dix ou quinze meilleurs de l’his­toire. Pas du tennis, mais de tout le sport. Quant à moi, je suis jeune, bien sûr, mais il y en a d’autres encore plus jeunes comme Alcaraz ou Sinner qui montrent déjà leur talent dans les grands tour­nois. Une très bonne géné­ra­tion arrive, et je veux en faire partie, conti­nuer à donner de la joie et m’ins­taller parmi les meilleurs »