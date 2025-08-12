Les derniers tour­nois du Grand Chelem ont encore plus contribué à étaler la domi­na­tion de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz sur le circuit, la rendant désor­mais tota­le­ment évidente.

Si certains joueurs tels que Daniil Medvedev ne pensent pas pouvoir riva­liser avec eux, d’autres, comme Casper Ruud, ne veulent pas s’avouer vaincus et croient encore en leurs chances de surpasser l’Italien et l’Espagnol. Le Norvégien a d’ailleurs déclaré que s’il se pensait battu d’avance, il aurait déjà arrêté le tennis.

« Maintenant, vous avez deux gars (Sinner et Alcaraz) qui, honnê­te­ment, on peut dire qu’ils jouent égale­ment à un niveau un peu diffé­rent. Mais je crois vrai­ment toujours qu’ils sont attra­pables, disons, qu’il est possible de les rattraper, et qu’ils sont battables. Sinon, je ne pense pas que je serais ici si je ne croyais pas qu’on peut battre n’im­porte qui. », a expliqué Ruud dans le podcast The Sit‐Down.