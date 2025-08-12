Les derniers tournois du Grand Chelem ont encore plus contribué à étaler la domination de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz sur le circuit, la rendant désormais totalement évidente.
Si certains joueurs tels que Daniil Medvedev ne pensent pas pouvoir rivaliser avec eux, d’autres, comme Casper Ruud, ne veulent pas s’avouer vaincus et croient encore en leurs chances de surpasser l’Italien et l’Espagnol. Le Norvégien a d’ailleurs déclaré que s’il se pensait battu d’avance, il aurait déjà arrêté le tennis.
« Maintenant, vous avez deux gars (Sinner et Alcaraz) qui, honnêtement, on peut dire qu’ils jouent également à un niveau un peu différent. Mais je crois vraiment toujours qu’ils sont attrapables, disons, qu’il est possible de les rattraper, et qu’ils sont battables. Sinon, je ne pense pas que je serais ici si je ne croyais pas qu’on peut battre n’importe qui. », a expliqué Ruud dans le podcast The Sit‐Down.
