Invité d’Eurosport en compa­gnie de Mats Wilander et d’Alex Corretja, Casper Ruud a notam­ment été ques­tionné sur la condi­tion physique des joueurs sur le circuit prin­cipal. Et tout en citant natu­rel­le­ment Nadal et Djokovic, le Norvégien a clai­re­ment expliqué qu’ils étaient extrè­me­ment bien préparés.

« Il y a des joueurs qui vous impres­sionnent toujours plus que d’autres. Nadal, bien sûr, est une bête physique. Djokovic, à sa manière, est peut‐être plus mince que Rafa, mais il peut tenir sans problème sur un court pendant 5 ou 6 heures s’il le faut. Medvedev n’a pas l’air d’être le gars le plus fort, mais il a joué jusqu’à six heures contre Rafa à l’Open d’Australie et je ne pense pas que le niveau ait baissé vers la fin. Cela montre donc que tous les gars sont forts. Nous savons tous qu’il faut être en forme pour être perfor­mant à ce niveau. Tous les gars du top 100, top 500 sont de grands athlètes à mes yeux. Ils travaillent dur tous les jours. Je vois beau­coup de joueurs dans le gymnase en train de faire des exer­cices tout le temps, avant et après les entraînements. »