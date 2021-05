Ce matin dans les colonnes de l’Equipe, le joueur norvé­gien Casper Ruud vain­queur à Génève est revenu sur son parcours de cham­pion et notam­ment sur le rôle qu’a­vait joué son père, ancien cham­pion du tour.

Casper aujourd’hui très proche de Nadal puis­qu’il est pension­naire de l’Académie de l’Espagnol s’est aussi confié sur le rôle joué par le Big3 : « Ils ont montré au monde entier un niveau de jeu incroyable depuis plus de quinze ans. Ce sont des athlètes excep­tion­nels. S’ils n’avaient pas joué au même moment, je pense qu’ils auraient un palmarès encore plus incroyable, avec plus de vingt titres du Grand Chelem chacun. Ce big 3, ce sont les meilleurs ambas­sa­deurs du tennis et quand ils arrê­te­ront, ce sera une grosse perte. Tous les plus jeunes doivent s’en inspirer, non seule­ment de leur manière de jouer mais aussi de ce qu’ils ont apporté au jeu. Ce sont plus que des idoles. J’espère que la nouvelle géné­ra­tion pourra repro­duire le même genre de tennis »