De passage sur Eurosport en marge de la United Cup sur laquelle il est engagé avec son pays, la Norvège, Casper Ruud a déclaré qu’il allait s’ac­corder un mois de pause avec le circuit en février afin d’ef­fec­tuer un vrai travail foncier. Travail qu’il n’a pas pu réaliser en décembre à cause d’un calen­drier surchargé.

« Si vous jouez un tournoi chaque mois, une année normale en tennis dure 10 mois et demi, et ce n’est pas du tout sain pour le corps. Il n’y a pas de tour­nois majeurs en février, je vais donc en profiter pour entraîner mon physique et utiliser ce mois comme une sorte de « pré‐saison », que j’au­rais norma­le­ment dû avoir en décembre. Beaucoup de choses se sont passées en décembre, notam­ment le voyage en Amérique du Sud avec Nadal. J’ai essayé de conti­nuer, et je me suis dit que l’Open d’Australie 2023 serait le dernier tournoi avant de faire une petite pause avec le circuit. Lorsque je ferai le chan­ge­ment que je fais main­te­nant, la saison sera raccourcie à huit mois et demi. C’est déjà assez long. Ce sera inté­res­sant de voir si cela se passe bien, mais cela vaut au moins la peine d’es­sayer. Quand Indian Wells commen­cera début mars, je serai prêt pour une nouvelle année avec de nombreux mois et tour­nois mouve­mentés d’af­filée. Ce sera bien de pouvoir briser l’année un peu comme ça. J’espère que c’est une bonne recette. »