Lauréat de trois tour­nois de rang sur terre battue (à Bastad, Gstaad et Kitzbuhel), Casper Ruud s’est exprimé suite à son succès en Autriche. Interrogé sur le Big 3, le Norvégien estime que son niveau de jeu n’est fina­le­ment pas si loin de ces trois monstres du jeu.

« Roger Federer et Rafael Nadal étaient mes idoles de jeunesse, c’était plus eux deux. Quand vous êtes jeune, il est diffi­cile de croire que vous pouvez être là vous‐même et les battre. Ils ressemblent plus à une inspi­ra­tion, mais plus vous vieillissez, plus vous commencez à y croire et vous pouvez parfois vous entraîner avec eux. Ils sont évidem­ment meilleurs, mais peut‐être pas autant qu’on ne le pense. »

Pour infor­ma­tion, Ruud s’est toujours incliné lors­qu’il a rencontré l’un des trois. Son bilan est de 0 victoire pour une défaite face à Djokovic et Federer et 0–0 contre Nadal.