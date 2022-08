Ruud, sur l’absence de Djokovic à l’US Open : « Je ne vais pas pleurer »

Invité à s’ex­primer au micro d’Eurosport sur plusieurs sujets dont la non‐participation de Novak Djokovic à l’US Open à cause de son statut de non‐vacciné contre le Covid, Casper Ruud, même s’il estime que cette absence est regret­table pour le sport et le spec­tacle, a néan­moins déclaré ne pas être parti­cu­liè­re­ment attristé par la situation.

« C’est un sport indi­vi­duel donc tous les joueurs pense­ront d’abord à eux‐mêmes, donc on ne parle pas trop, honnê­te­ment. Je pense qu’il est triste que la poli­tique se mette en travers de son chemin, ou que ces règles se mettent en travers de son chemin. Il court après Rafael Nadal, qui a une longueur d’avance sur lui dans le clas­se­ment des tour­nois du Grand Chelem, donc il court après l’his­toire. Je pense que cela pour­rait être dans l’in­térêt du pays. Il y a déjà gagné plusieurs fois et il a attiré un public nombreux dans le stade. On peut dire que c’est dans l’in­térêt du pays. C’est une grande super­star. L’avoir avec Rafa en finale serait telle­ment épique, parce que tout le monde sait ce qui est en jeu. Je pense que c’est très triste mais person­nel­le­ment, je ne vais pas pleurer. Mais en tant que collègue, je suis triste pour lui. »