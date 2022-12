Revenant sur sa défaite en finale de l’US Open face à Carlos Alcaraz au cours d’un échange avec Eurosport, Casper Ruud a reconnu qu’il lui arri­vait de repenser à certains moments clés de la rencontre.

« Je veux dire, je n’y pense pas tout le temps, mais il y a des périodes où j’ai des flash­backs, comme si j’avais juste fait ce passing shot ou autre pour arriver à 2–1, parce qu’il y avait quelques balles de set. Mais Carlos a joué coura­geu­se­ment, il a très bien joué les points impor­tans. Je veux dire que j’ai peut‐être été un peu passif sur certains points, mais à la fin, il faut donner du crédit à Carlos parce qu’il a joué sans peur et avec courage. Il est venu au filet deux fois et ça a payé. Bien sûr, je peux dire que j’au­rais aimé être prêt à servir sur le T et à gagner mes retours de service. On peut toujours dire ça, mais, vous savez, faites‐le vous‐même si c’est si facile. Tu vois ce que je veux dire ? Comme, les gens demandent, Pourquoi tu n’as pas fait ça ? Ou ça ? Et je dis, eh bien, ce n’est pas si simple. »