Alors que Rafael Nadal était au coeur d’une discus­sion entre Alex De Minaur, Dominic Thiem et Casper Ruud, dans le cadre d’un dîner filmé en marge de l’UTS (l’ex­hi­bi­tion créée par Patrick Mouratoglou), le Norvégien est revenu sur sa fameuse défaite face à l’Espagnol en finale de l’édi­tion 2022 de Roland‐Garros alors que ce dernier avait un pied anes­thésié en raison de la douleur.

« Je l’ai affronté en finale quand il ne savait même pas marcher car il avait un pied anes­thésié, c’était fou. La veille, je me suis dit, comme tout le monde savait qu’il était blessé, que c’était peut‐être l’année ou jamais pour que quel­qu’un le batte. En demi‐finales, il avait eu un match très diffi­cile avec Zverev, ils avaient joué durant trois heures et n’avaient même pas terminé le deuxième set (suite à la bles­sure et à l’abandon de l’Allemand, ndlr). Si cela avait été un peu plus long, qui sait ? Je l’ai vu le lende­main de la finale et il était en béquilles, il n’ar­ri­vait même pas marcher. »