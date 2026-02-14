AccueilATPRuud sur un joueur du top 10 : "Quand je suis allé...
Ruud sur un joueur du top 10 : « Quand je suis allé en boite de nuit à Las Vegas pour mon enter­re­ment de vie de garçon, je l’ai croisé et nous avons tous les deux éclaté de rire »

De passage dans le podcast « Nothing Major », dont les propos sont relayés par Tennis Uptodate, Casper Ruud a dévoilé les coulisses de son enter­re­ment de vie de garçon à Las Vegas. 

Le triple fina­liste en Grand Chelem a notam­ment raconté une rencontre inat­tendue avec Taylor Fritz, 7e joueur mondial. 

« Quand j’étais là‐bas pour mon enter­re­ment de vie de garçon, j’ai croisé Taylor Fritz par hasard pendant un week‐end de F1. Je suis entré dans un club et je l’ai vu là‐bas, nous avons tous les deux éclaté de rire. J’ai donc déjà fait la fête à Las Vegas avec lui. »

Devenu papa pour la première fois après son huitième de finale à l’Open d’Australie, Ruud va faire son retour sur le circuit à Indian Wells en mars. 

