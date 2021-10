Emil Ruusuvuori a eu la chance de s’en­traîner avec Rafael Nadal et Novak Djokovic. Lors d’une inter­view pour « The first Serve », le Finlandais a comparé les séances avec l’Espagnol et le Serbe. Il souligne la diffé­rence de style et évoque, comme beau­coup d’autres avant lui, l’in­ten­sité mise sur le court, même à l’en­traî­ne­ment, de Rafa.

« Rafa vous oblige à frapper la balle plus haut que n’im­porte quel autre joueur. Il a telle­ment d’ex­pé­rience que vous pouvez apprendre beau­coup de lui, juste en le regar­dant de l’ex­té­rieur. Son approche pendant l’en­traî­ne­ment est tout simple­ment extra­or­di­naire. Novak Djokovic est égale­ment très gentil et profes­sionnel. Nole frappe la balle plus propre­ment que l’Espagnol. Il n’im­pose pas un rythme trop élevé à l’en­traî­ne­ment, mais nous parlons quand même d’un cham­pion absolu », a expliqué Ruusuvuori.