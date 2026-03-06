Aryna ne manque pas d’hu­mour et quand elle a une idée en tête, elle insiste pour expli­quer sa démarche.

Se préoc­cu­pant de la carrière de son ami Andrey Rublev, elle lui a donné une solu­tion pour faire évoluer les choses. La numéro 1 mondiale croit en des forces venues d’ailleurs notam­ment au niveau capillaire.

« Andrey, j’ai une ques­tion impor­tante à te poser, celle que tout le monde se pose. Quand est‐ce que tu vas te faire couper les cheveux ? Débarrasse‐toi de toute cette néga­ti­vité, repars à zéro. Les cheveux sont porteurs d’énergie »

Le conseil d’Aryna sera‐t‐il suivi par Andrey ?

On en est pas certain d’au­tant que son actuel mentor Marat Safin avait été aussi un grand chevelu durant toute sa carrière.

Trêve de plai­san­terie, il semble bien qu’un chan­ge­ment de coupe puisse avoir une forte influence.

C’est par exemple le choix opéré derniè­re­ment par Jack Draper, on verra si cela lui permet de revenir rapi­de­ment à son meilleur niveau.