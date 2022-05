Carlos Alcaraz a conquis la planète tennis et notam­ment Gabriela Sabatini, très élogieuse envers le phéno­mène du tennis mondial au micro de Radio Mitre.

« Parmi les hommes, je ne vais rien dire de nouveau : Carlos Alcaraz est incroyable. Ce qui me surprend le plus, c’est sa tête, sa person­na­lité, il est très positif, il avance. Il est très agréable à regarder, au‐delà de ses qualités athlé­tiques et du jeu qu’il a », s’est exta­siée l’Argentine, lauréate de l’US Open en 1990.