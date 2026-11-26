Pour avoir supposément refuser un contrôle antidopage début juin, le Français Arthur Rinderknech, 57e mondial, risque une suspension de 4 ans.
Interrogé par L’Equipe sur cette affaire, le 26e mondial en double, Sadio Doumbia, a pris la défense de son compatriote.
« Honnêtement, je ne l’imagine pas du tout se doper, pas une seconde. Il est hyper carré et pas du tout tricheur. Vraiment, s’il y a un mec sur lequel je ne miserais pas une pièce pour se doper, c’est Rinder. Il faut voir ce qu’il s’est passé, il dit qu’il n’était pas au courant de la règle et qu’il pensait que c’était un no‐show. Franchement je ne le savais pas non plus, ça aurait très bien pu m’arriver. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.