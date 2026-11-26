Pour avoir suppo­sé­ment refuser un contrôle anti­do­page début juin, le Français Arthur Rinderknech, 57e mondial, risque une suspen­sion de 4 ans.

Interrogé par L’Equipe sur cette affaire, le 26e mondial en double, Sadio Doumbia, a pris la défense de son compatriote.

« Honnêtement, je ne l’ima­gine pas du tout se doper, pas une seconde. Il est hyper carré et pas du tout tricheur. Vraiment, s’il y a un mec sur lequel je ne mise­rais pas une pièce pour se doper, c’est Rinder. Il faut voir ce qu’il s’est passé, il dit qu’il n’était pas au courant de la règle et qu’il pensait que c’était un no‐show. Franchement je ne le savais pas non plus, ça aurait très bien pu m’arriver. »