L’ancien numéro 1 mondial russe, Marat Safin, a donné un long entretien dernièrement dans les médias russes. Marat est notamment revenu sur les performances de son jeune compatriote, Daniil Medvedev.

« Il a beaucoup grandi. Il est devenu plus sage et je sais de quoi je parle. Il a compris qu’il fallait maitriser ses émotions. Thiem est un Autrichien, tout est limpide, clair, tout est disposé sur des étagères (rires). Pour Medvedev c’est différent. Je me souviens de l’ATP Cup où on a eu des discussions plutôt vives, presque tendues. Son entraineur est un gars formidable, on sent que leur envie, avec Daniil, est de progresser constamment ».