Marat Safin a répondu à The Age concernant Nick Kyrgios. Son avis est d’autant plus intéressant que le Russe soufrait de certains maux semblables à l’Australien : « J’ai eu beaucoup de problèmes à contrôler mon humeur et à m’isoler de tout ce qui se disait sur moi et de ce que beaucoup attendaient. Il est très difficile de faire face à la pression lorsque vous êtes là, il y a des gens autour de vous qui ne vous conviennent pas, beaucoup de bruit est généré autour de tout ce que vous faites. Je sais de quoi je parle « explique Marat avant de prévoir ce qu’il va se passer avec le temps : » Si l’on est intelligent, au fil des années on apprend de ses erreurs et on s’engage moins. Nick n’est pas cohérent et peut-être que l’avertissement ATP est ce dont il avait besoin pour reagir dans le bon sens. Il n’a plus 18 ans, le temps passe vite et il doit se réveiller maintenant. Sinon, il regardera en arrière quand il aura 35 ans et regrettera profondément tout ce qu’il fait « .