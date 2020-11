Marat Safin a donné une interview à Match TV en Russie, reprise en partie par le site go tennis.ru. Marat passe en revue plusieurs sujets et revient notamment sur la performance en 2020 d’Andrey Rublev qu’il connait bien. Plutôt qu’ensencé son compatriote, Safin le met à l’amende, et lui demande expressément de progresser mentalement s’il veut devenir un jour qui compte : « Andrey doit changer et jouer dans les grands tournois, aller en demi-finale des tournois du Grand Chelem, gagner des masters 1000. Pour l’instant, il n’a rien fait de tout cela. Concernant sa défaite face à Tsitsipas, il mérite que je lui donne une gifle. Il a un arsenal riche, un bon physique, il doit voir plus haut. Je lui dirai prochainement car nous devons nous voir. Andrey doit apprendre à ne pas s’effondrer dans des situations stressantes. En général, beaucoup de gens ne comprennent pas ce que sont les sports professionnels. La réussite des meilleurs joueurs ne consiste pas à apprendre à frapper la balle correctement mais de savoir combien de temps vous pouvez résister à une situation stressante »