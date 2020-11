La retraite de Marat Safin est intervenue très tôt, en 2009 alors qu’il n’avait que 29 ans. Dans une interview accordée à des médias russes, l’ancien numéro 1 mondial en a expliqué les raisons. Et c’est surprenant.

« Dans ce sport, soit vous êtes dans le top cinq, soit vous n’êtes nulle part. Je ne voulais pas continuer à jouer au tennis en tant que numéro 11, 12 ou 20 mondial. Jouer avec de jeunes joueurs de tennis, se fatiguer et courir avec un genou très douloureux ne fait que vous discréditer. J’ai toujours pensé qu’il valait mieux arrêter de faire du sport avant que le sport ne vous quitte. Si mon genou ne m’avait pas tellement dérangé, j’aurais pu jouer pendant quelques années, mais ce n’était pas le cas. J’étais déjà fatigué de ce monde. Je m’ennuyais. Je n’avais aucune motivation et j’ai commencé à perdre contre des joueurs inconnus. Si vous ne pouvez plus battre des joueurs comme Federer, Nadal ou Djokovic, pourquoi continuer ? », a lâché Marat Safin. Un message envoyé à certains joueurs actuels ?