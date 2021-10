Deux ATP 500 démarrent ce lundi : Vienne et Saint‐Pétersbourg. Le premier attire les plus gros joueurs, le casting est allé­chant et le tirage au sort réserve des affiches excep­tion­nelles pour un 1er tour.

Le deuxième a été déserté cette année même si le numéro 6 mondial, Andrey Rublev, défendra son titre. En panne sèche depuis quelques semaines et après deux défaites consé­cu­tives, le Russe doit assumer en tant que grand favori de ce tournoi.

Denis Shapovalov, Roberto Bautista Agut, Aslan Karatsev ou encore Karen Khachanov font office d’outsiders.