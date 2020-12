Cela bouge beaucoup du côté des organisateurs de tournois. Comme le révèle Puntodebreak, le tournoi de Saint Petersbourg qui était un ATP500 devrait retrouver son cadre du passé, celui d’un ATP 250 : « La décision d’attribuer la catégorie ATP 500 au tournoi de Saint-Pétersbourg a été prise exclusivement pour l’année 2020 », a déclaré une source du comité d’organisation du tournoi alors qu’il y a encore quelques semaines, le directeur du tournoi, Alexander Medvedev avait annoncé qu’il n’y aurait pas de changements. Cela symbolise bien ce qu’il se passe aujourd’hui en terme de calendrier. Rien n’est fixé, et c’est l’officialisation de l’Open d’Australie et l’organisation ou non d’Indian Wells qui vont permettre d’y voir enfin plus clair.