Dans leur podcast, les 4 Mousquetaires ricains ne mâchent pas leur mot. Dernièrement, ils ont abordé le sujet Kyrgios puisque l’Australien va bientôt défier Sabalenko pour une énième bataille des sexes.

« J’ai l’im­pres­sion qu’il cherche la bagarre. Il se prend pour le meilleur, il joue tout le temps la carte de la victime sans raison, mais c’est son truc. C’est pour ça qu’il est si popu­laire. Si vous demandez à n’im­porte qui dans le monde, à un fan de sport lambda, « Qui voulez‐vous voir jouer au tennis ? », il vous répondra Sinner, Alcaraz, Novak, Federer, Nadal… Kyrgios figure dans cette liste parce que Nick suscite la contro­verse avec toutes ses réac­tions impul­sives mais aussi ce qui le rend popu­laire. Donc pour moi, c’est Kyrgios contre le monde entier »