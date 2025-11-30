S’exprimant dans le dernier épisode du podcast qu’il co‐anime, Nothing Majors, Sam Querrey a tenu à mettre en lumière une grande qualité commune à Carlos Alcaraz et Jannik. La même que possédait Rafael Nadal lorsqu’il était encore sur le circuit.
« Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ne se plaignent jamais de rien. On ne les entend jamais dire : ‘Les conditions du court étaient plus lentes ou plus rapides aujourd’hui’ ou ‘Je n’aime pas ces balles’. Des choses qu’on entend chez plusieurs autres joueurs du circuit. Ces deux‐là possèdent un don particulier, qu’ils partagent avec Rafael Nadal. Vous ne les entendrez jamais se plaindre, même à voix basse. Je pense que c’est une autre sorte de quasi‐superpouvoir qu’ils possèdent. »
Publié le dimanche 30 novembre 2025 à 15:50