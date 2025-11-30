S’exprimant dans le dernier épisode du podcast qu’il co‐anime, Nothing Majors, Sam Querrey a tenu à mettre en lumière une grande qualité commune à Carlos Alcaraz et Jannik. La même que possé­dait Rafael Nadal lors­qu’il était encore sur le circuit.

« Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ne se plaignent jamais de rien. On ne les entend jamais dire : ‘Les condi­tions du court étaient plus lentes ou plus rapides aujourd’hui’ ou ‘Je n’aime pas ces balles’. Des choses qu’on entend chez plusieurs autres joueurs du circuit. Ces deux‐là possèdent un don parti­cu­lier, qu’ils partagent avec Rafael Nadal. Vous ne les enten­drez jamais se plaindre, même à voix basse. Je pense que c’est une autre sorte de quasi‐superpouvoir qu’ils possèdent. »



