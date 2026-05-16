Ancien 11e joueur mondial, demi‐finaliste à Wimbledon et désormais consultant, San Querrey a été invité, par le site de l’ATP, à s’exprimer sur le taille idéale pour un joueur de tennis.
Et en prenant comme exemple Daniil Medvedev, 1,98m, vainqueur en Grand Chelem et ex‐numéro 1 mondial, l’Américain a expliqué qu’on ne parlait finalement pas assez de sa grande taille et de son service en raison de son style de jeu si particulier, « moche » comme il le dit.
« C’est un excellent relanceur. Il renvoie des balles difficiles ; c’est dur de l’attaquer. Il est grand, mais il défend très bien pour quelqu’un de sa taille. Il a en quelque sorte perfectionné, même si je déteste le dire, ce style de jeu moche qui est le sien. J’ai l’impression qu’il met ses adversaires dans des échanges vraiment inconfortables, encore et encore. Son service est tout simplement bon. J’ai l’impression, cependant, que pour un joueur de 1,98 m, on ne parle jamais de lui comme l’un des meilleurs serveurs. C’est un peu ce grand joueur dont on parle pour les autres aspects de son jeu, mais pas pour son service. C’est peut‐être pour ça qu’il est devenu numéro 1 mondial. On dirait bien que souvent, quand on parle des grands joueurs, on parle toujours de leur service, et pourtant ils ne sont pas numéro 1. »
Publié le samedi 16 mai 2026 à 10:50