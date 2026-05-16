Ancien 11e joueur mondial, demi‐finaliste à Wimbledon et désor­mais consul­tant, San Querrey a été invité, par le site de l’ATP, à s’ex­primer sur le taille idéale pour un joueur de tennis.

Et en prenant comme exemple Daniil Medvedev, 1,98m, vain­queur en Grand Chelem et ex‐numéro 1 mondial, l’Américain a expliqué qu’on ne parlait fina­le­ment pas assez de sa grande taille et de son service en raison de son style de jeu si parti­cu­lier, « moche » comme il le dit.

« C’est un excellent relan­ceur. Il renvoie des balles diffi­ciles ; c’est dur de l’at­ta­quer. Il est grand, mais il défend très bien pour quel­qu’un de sa taille. Il a en quelque sorte perfec­tionné, même si je déteste le dire, ce style de jeu moche qui est le sien. J’ai l’im­pres­sion qu’il met ses adver­saires dans des échanges vrai­ment incon­for­tables, encore et encore. Son service est tout simple­ment bon. J’ai l’impression, cepen­dant, que pour un joueur de 1,98 m, on ne parle jamais de lui comme l’un des meilleurs serveurs. C’est un peu ce grand joueur dont on parle pour les autres aspects de son jeu, mais pas pour son service. C’est peut‐être pour ça qu’il est devenu numéro 1 mondial. On dirait bien que souvent, quand on parle des grands joueurs, on parle toujours de leur service, et pour­tant ils ne sont pas numéro 1. »