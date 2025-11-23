Dans le dernier épisode du podcast « Nothing Major », dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’ex‐11e mondial Sam Querrey est revenu sur sa fameuse victoire contre Novak Djokovic au troisième tour de Wimbledon 2016 (7−6, 6–1, 3–6, 7–6).
« Novak était un peu déconnecté. Je suppose que Novak avait des problèmes dans sa vie personnelle, et cela s’est clairement vu pendant ce match. Cela montre simplement que lorsque ces grands joueurs comme Federer, Nadal, Djokovic, Alcaraz et Sinner ne sont pas au mieux de leur forme, les joueurs classés entre la 5e et la 50e place peuvent les battre, ce qui rend leur performance d’autant plus impressionnante que ces moments sont rares. Ils passent des années sans avoir de baisses de régime. »
Publié le dimanche 23 novembre 2025 à 12:08