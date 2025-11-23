Dans le dernier épisode du podcast « Nothing Major », dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’ex‐11e mondial Sam Querrey est revenu sur sa fameuse victoire contre Novak Djokovic au troi­sième tour de Wimbledon 2016 (7−6, 6–1, 3–6, 7–6).

« Novak était un peu décon­necté. Je suppose que Novak avait des problèmes dans sa vie person­nelle, et cela s’est clai­re­ment vu pendant ce match. Cela montre simple­ment que lorsque ces grands joueurs comme Federer, Nadal, Djokovic, Alcaraz et Sinner ne sont pas au mieux de leur forme, les joueurs classés entre la 5e et la 50e place peuvent les battre, ce qui rend leur perfor­mance d’au­tant plus impres­sion­nante que ces moments sont rares. Ils passent des années sans avoir de baisses de régime. »