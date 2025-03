Alors que la forme et la moti­va­tion de Novak Djokovic inter­rogent de plus en plus suite à sa défaite d’en­trée sur le Masters 1000 d’Indian Wells, l’an­cien 11e joueur mondial, Sam Querrey, anima­teur du podcast Nothing Major, semblait un peu débous­solé par ce revers inat­tendu de la part du Serbe.

« Nous sommes encore très opti­mistes à l’égard de Novak, surtout moi. Mais je commence à perdre la foi main­te­nant, je ne sais pas ce qui s’est passé. Il s’entraînait bien puis il est allé là‐bas et a perdu ce match. C’est bizarre de le voir comme ça, sans match durant les 12 prochains jours. »