Dans le dernier épisode du podcast « Nothing Major », dont les propos sont relayés par Tennis Head, l’ex‐11e joueur mondial Sam Querrey a évoqué les chances de titre de Frances Tiafoe à Wimbledon, après son sacre à Halle.
« Je pense qu’il représente actuellement une menace sérieuse pour atteindre les demi‐finales. Je ne peux pas dire pour l’instant qu’il représente une menace pour le titre. Cela dépend aussi beaucoup du tirage au sort et de la place où il se retrouvera, sans compter les éliminations précoces éventuelles. Je pense que Jannik Sinner reste le grand favori. Je ne pense pas que la chaleur posera problème à Wimbledon. Mais ensuite, quand on en vient à Novak, Zverev, Shelton, Fritz, Tiafoe… Frances fait désormais partie du groupe suivant parce qu’il a remporté Halle. Je pense qu’il y a huit joueurs dans le groupe suivant, et n’importe lequel d’entre eux pourrait atteindre une demi‐finale ou une finale, mais je ne vais pas encore dire qu’il pourrait remporter le titre. »
Publié le mardi 23 juin 2026 à 11:14