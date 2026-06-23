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Sam Querrey : « Je ne dirais pas qu’il peut remporter Wimbledon, mais derrière Sinner, il fait partie d’un groupe de huit joueurs capables d’at­teindre les demi‐finales, voire la finale »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Wimbledon 2022 -

Dans le dernier épisode du podcast « Nothing Major », dont les propos sont relayés par Tennis Head, l’ex‐11e joueur mondial Sam Querrey a évoqué les chances de titre de Frances Tiafoe à Wimbledon, après son sacre à Halle. 

« Je pense qu’il repré­sente actuel­le­ment une menace sérieuse pour atteindre les demi‐finales. Je ne peux pas dire pour l’instant qu’il repré­sente une menace pour le titre. Cela dépend aussi beau­coup du tirage au sort et de la place où il se retrou­vera, sans compter les élimi­na­tions précoces éven­tuelles. Je pense que Jannik Sinner reste le grand favori. Je ne pense pas que la chaleur posera problème à Wimbledon. Mais ensuite, quand on en vient à Novak, Zverev, Shelton, Fritz, Tiafoe… Frances fait désor­mais partie du groupe suivant parce qu’il a remporté Halle. Je pense qu’il y a huit joueurs dans le groupe suivant, et n’importe lequel d’entre eux pour­rait atteindre une demi‐finale ou une finale, mais je ne vais pas encore dire qu’il pour­rait remporter le titre. »

Publié le mardi 23 juin 2026 à 11:14

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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