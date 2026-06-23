Dans le dernier épisode du podcast « Nothing Major », dont les propos sont relayés par Tennis Head, l’ex‐11e joueur mondial Sam Querrey a évoqué les chances de titre de Frances Tiafoe à Wimbledon, après son sacre à Halle.

« Je pense qu’il repré­sente actuel­le­ment une menace sérieuse pour atteindre les demi‐finales. Je ne peux pas dire pour l’instant qu’il repré­sente une menace pour le titre. Cela dépend aussi beau­coup du tirage au sort et de la place où il se retrou­vera, sans compter les élimi­na­tions précoces éven­tuelles. Je pense que Jannik Sinner reste le grand favori. Je ne pense pas que la chaleur posera problème à Wimbledon. Mais ensuite, quand on en vient à Novak, Zverev, Shelton, Fritz, Tiafoe… Frances fait désor­mais partie du groupe suivant parce qu’il a remporté Halle. Je pense qu’il y a huit joueurs dans le groupe suivant, et n’importe lequel d’entre eux pour­rait atteindre une demi‐finale ou une finale, mais je ne vais pas encore dire qu’il pour­rait remporter le titre. »