Le week‐end dernier, les Etats‐Unis ont été battus aux portes du « Final 8 » de la Coupe Davis par la République Tchèque (3−2), après des défaites de Ben Shelton en simple contre Jiri Lehecka et Jakub Mensik.
Dans des propos relayés par OA Sport, l’ancien joueur américain Sam Querrey a tenté d’expliquer la décision du 4e joueur mondial de jouer cette rencontre quelques jours seulement après sa défaite contre Alexander Zverev en finale de l’US Open.
« Si vous souhaitez participer aux Jeux olympiques de 2028, la Fédération internationale de tennis (ITF) exige que vous soyez disponible pour au moins deux rencontres de Coupe Davis au cours des années précédant les Jeux.
Je ne dis pas que c’est la raison pour laquelle Ben a joué : peut‐être voulait‐il simplement dire qu’il était enthousiaste à l’idée de jouer la Coupe Davis. Mais je ne pense pas qu’après l’US Open, Ben se soit dit : ‘J’ai hâte de prendre l’avion pour la République tchèque demain, après les deux semaines que je viens de passer à New York.’ Mais il devait le faire s’il voulait participer aux Jeux olympiques dans deux ans . »
Publié le mercredi 23 septembre 2026 à 16:14