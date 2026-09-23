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Sam Querrey : « Je ne pense pas que Shelton se soit dit après sa défaite contre Zverev en finale de l’US Open : ‘j’ai hâte de prendre l’avion pour jouer la Coupe Davis en République Tchèque’ »

Par
Baptiste Mulatier
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Le week‐end dernier, les Etats‐Unis ont été battus aux portes du « Final 8 » de la Coupe Davis par la République Tchèque (3−2), après des défaites de Ben Shelton en simple contre Jiri Lehecka et Jakub Mensik. 

Dans des propos relayés par OA Sport, l’an­cien joueur améri­cain Sam Querrey a tenté d’ex­pli­quer la déci­sion du 4e joueur mondial de jouer cette rencontre quelques jours seule­ment après sa défaite contre Alexander Zverev en finale de l’US Open. 

« Si vous souhaitez parti­ciper aux Jeux olym­piques de 2028, la Fédération inter­na­tio­nale de tennis (ITF) exige que vous soyez dispo­nible pour au moins deux rencontres de Coupe Davis au cours des années précé­dant les Jeux.  
Je ne dis pas que c’est la raison pour laquelle Ben a joué : peut‐être voulait‐il simple­ment dire qu’il était enthou­siaste à l’idée de jouer la Coupe Davis. Mais je ne pense pas qu’a­près l’US Open, Ben se soit dit : ‘J’ai hâte de prendre l’avion pour la République tchèque demain, après les deux semaines que je viens de passer à New York.’ Mais il devait le faire s’il voulait parti­ciper aux Jeux olym­piques dans deux ans . »

Publié le mercredi 23 septembre 2026 à 16:14

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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