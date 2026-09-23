Le week‐end dernier, les Etats‐Unis ont été battus aux portes du « Final 8 » de la Coupe Davis par la République Tchèque (3−2), après des défaites de Ben Shelton en simple contre Jiri Lehecka et Jakub Mensik.

Dans des propos relayés par OA Sport, l’an­cien joueur améri­cain Sam Querrey a tenté d’ex­pli­quer la déci­sion du 4e joueur mondial de jouer cette rencontre quelques jours seule­ment après sa défaite contre Alexander Zverev en finale de l’US Open.

« Si vous souhaitez parti­ciper aux Jeux olym­piques de 2028, la Fédération inter­na­tio­nale de tennis (ITF) exige que vous soyez dispo­nible pour au moins deux rencontres de Coupe Davis au cours des années précé­dant les Jeux.

Je ne dis pas que c’est la raison pour laquelle Ben a joué : peut‐être voulait‐il simple­ment dire qu’il était enthou­siaste à l’idée de jouer la Coupe Davis. Mais je ne pense pas qu’a­près l’US Open, Ben se soit dit : ‘J’ai hâte de prendre l’avion pour la République tchèque demain, après les deux semaines que je viens de passer à New York.’ Mais il devait le faire s’il voulait parti­ciper aux Jeux olym­piques dans deux ans . »